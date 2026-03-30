Cartão do Idoso: brasileiros com 60 anos ou mais têm direito a benefício do governo que garante diversos privilégios
Documento gratuito facilita acesso a transporte interestadual, descontos e benefícios previstos em lei
Um benefício importante ainda pouco conhecido por muitos brasileiros pode fazer diferença no dia a dia de quem já passou dos 60 anos. O chamado Cartão do Idoso, também conhecido como Carteira do Idoso, garante acesso a uma série de direitos, principalmente relacionados ao transporte e à inclusão social.
O que é e quem pode solicitar
O Cartão do Idoso é um documento oficial criado para assegurar benefícios previstos no Estatuto do Idoso. Embora não substitua documentos como RG ou CPF, ele funciona como comprovante de renda e idade, facilitando o acesso a vantagens específicas.
Para ter direito, o cidadão precisa ter 60 anos ou mais, renda individual de até dois salários mínimos e estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).
Além disso, o documento pode ser apresentado tanto na versão digital quanto impressa, o que torna o uso mais prático no dia a dia.
Quais benefícios o Cartão do Idoso garante
Na prática, o documento assegura vantagens importantes que impactam diretamente a qualidade de vida. Entre os principais benefícios estão:
- Passagens gratuitas em ônibus, trens ou embarcações interestaduais, dentro do limite de vagas previsto por lei
- Desconto mínimo de 50% no valor da passagem quando as vagas gratuitas já estiverem ocupadas
- Direito à meia-entrada em eventos culturais, esportivos e de lazer
- Facilidade na comprovação de renda para acesso a outros direitos previstos no Estatuto do Idoso
Além disso, o cartão evita constrangimentos, já que padroniza a comprovação de renda e idade, especialmente em viagens.
Como emitir o documento
O processo de emissão é simples e pode ser feito pela internet. O interessado deve acessar o site oficial do governo, informar o CPF e confirmar os dados cadastrados no CadÚnico.
Em seguida, o sistema gera o documento, que pode ser salvo no celular ou impresso. Caso haja inconsistências, é possível procurar o CRAS mais próximo para atualizar as informações.
Assim, ao solicitar o Cartão do Idoso, o cidadão amplia sua autonomia, economiza no dia a dia e garante acesso a direitos já previstos em lei.
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