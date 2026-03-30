Conheça a cidade que entrou em ranking como a pior para se visitar, segundo turistas

Cidade brasileira aparece entre as piores em ranking internacional, mas resultado levanta dúvidas sobre critérios e percepção dos turistas

Gabriel Yuri Souto - 30 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Flickr)

Entre os destinos mais famosos do Brasil, um deles voltou a chamar a atenção internacional — desta vez, por um motivo que surpreendeu até os próprios turistas. Um ranking global colocou uma cidade brasileira entre as piores avaliadas quando o assunto é recepção a visitantes.

O levantamento foi elaborado pela plataforma de idiomas Preply, que analisou 53 cidades ao redor do mundo com base em critérios ligados à experiência de quem chega de fora. Entre os fatores considerados estão segurança, hospitalidade, facilidade de comunicação e percepção geral de acolhimento.

Nesse contexto, o Rio de Janeiro apareceu entre as últimas posições da lista. Apesar de ser um dos principais cartões-postais do país e receber milhões de turistas todos os anos, a cidade teve desempenho negativo principalmente em indicadores como segurança e avaliação de acomodações.

Ainda assim, o resultado não significa que o destino seja, de fato, o pior para visitar. O ranking avalia especificamente a experiência de estrangeiros em determinados aspectos, e não a qualidade turística como um todo. Além disso, critérios como domínio do inglês — que influenciam diretamente na comunicação — podem favorecer cidades de países específicos.

No topo da lista, Toronto, no Canadá, dividiu a liderança com Sydney, na Austrália, sendo apontadas como as cidades mais acolhedoras para visitantes internacionais.

Mesmo com a repercussão do ranking, o Rio de Janeiro segue como um dos destinos mais procurados do mundo, impulsionado por suas paisagens icônicas, eventos e forte apelo cultural. O contraste entre a avaliação negativa e a popularidade global reforça um debate importante: a experiência do turista vai muito além de rankings.

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