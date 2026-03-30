Novas regras em vigor alteram férias de 30 dias para trabalhadores CLT

Atualização na legislação reforça regras sobre faltas e permite maior flexibilidade no fracionamento do período de descanso

Gabriel Yuri Souto - 30 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Uma atualização recente nas regras trabalhistas voltou a chamar atenção dos trabalhadores brasileiros. As mudanças impactam diretamente o período de férias para quem atua sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), especialmente em relação ao tempo de descanso e às condições para garantir os 30 dias integrais.

As informações foram divulgadas pela jornalista Núbia Rangel, que destacou os principais pontos da legislação e como eles afetam a rotina dos trabalhadores.

Como funcionam as férias na CLT

Pela regra geral da CLT, o trabalhador precisa completar 12 meses de trabalho na mesma empresa, conhecido como período aquisitivo, para ter direito às férias.

Após esse prazo, começa o período concessivo, quando o empregador deve liberar o descanso. No entanto, o número de dias de férias pode variar conforme as faltas injustificadas ao longo do ano.

Assim, nem todos os trabalhadores garantem automaticamente os 30 dias de descanso.

Quando o trabalhador pode perder dias de férias

A legislação permite a redução do período de férias conforme o número de faltas injustificadas.

Na prática, funciona da seguinte forma:

Até 5 faltas: direito a 30 dias de férias

De 6 a 14 faltas: direito a 24 dias

De 15 a 23 faltas: direito a 18 dias

De 24 a 32 faltas: direito a 12 dias

Acima de 32 faltas: perde o direito às férias

Dessa forma, a frequência do trabalhador influencia diretamente no tempo de descanso anual.

Fracionamento das férias continua permitido

Desde a reforma trabalhista de 2017, a legislação permite dividir as férias em até três períodos.

No entanto, existem regras específicas. Um dos períodos deve ter no mínimo 14 dias, enquanto os outros não podem ser inferiores a 5 dias cada.

Além disso, o fracionamento precisa ser acordado entre empregador e empregado.

Assim, a medida traz mais flexibilidade, mas mantém a exigência de descanso adequado.

Direitos garantidos ao trabalhador CLT

Mesmo com ajustes na legislação, o regime CLT continua assegurando diversos direitos importantes.

Entre eles estão:

Férias remuneradas

13º salário

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)

Contribuição ao INSS

Jornada de trabalho regulamentada

Além disso, a legislação garante proteção contra demissões irregulares e estabelece normas de segurança no trabalho.

O que muda na prática

As atualizações não eliminam o direito às férias, mas tornam as regras mais rigorosas em relação à frequência e ao cumprimento das obrigações do trabalhador.

Por outro lado, também oferecem mais flexibilidade, especialmente com a possibilidade de dividir o período de descanso.

Assim, o trabalhador precisa ficar atento às regras para não perder dias de férias e garantir todos os direitos previstos em lei.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!