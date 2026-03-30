Por que cachorros gostam de ficar deitados no sol? Veterinários explicam
Hábito comum entre os pets parece simples, mas envolve fatores que vão além da busca por calor
Quem convive com cachorro já deve ter notado a cena: basta surgir um feixe de luz na casa ou no quintal para o animal se acomodar ali por vários minutos, às vezes até por horas.
O comportamento, bastante comum entre os pets, costuma despertar curiosidade entre tutores que se perguntam se aquilo é apenas uma mania ou se existe alguma explicação para a preferência.
A resposta, segundo veterinários, está ligada a uma combinação de conforto, instinto e bem-estar.
Diferentemente do que muita gente imagina, os cães não procuram o sol porque precisam dele para produzir vitamina D da mesma forma que os humanos.
Na prática, eles conseguem esse nutriente principalmente por meio da alimentação.
O banho de sol, nesse caso, está mais associado à sensação agradável de aquecimento do corpo, especialmente em dias frios ou em ambientes com piso gelado.
Além disso, a exposição moderada à luz solar pode contribuir para momentos de relaxamento, ajudando o animal a descansar com mais tranquilidade ao longo do dia.
Outro fator que ajuda a explicar esse hábito é o instinto.
Mesmo domesticados, os cães mantêm comportamentos herdados de seus ancestrais, que buscavam lugares quentes e confortáveis para repousar.
Por isso, se deitar em um canto ensolarado pode ser, para eles, uma escolha natural e até estratégica.
Apesar de parecer inofensivo, o costume também exige atenção.
Excesso de sol, sobretudo nos horários mais quentes, pode causar desconforto, desidratação e até problemas mais sérios.
Por isso, a recomendação é sempre observar o comportamento do pet, garantir água fresca por perto e oferecer locais com sombra para que ele possa escolher onde ficar.
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