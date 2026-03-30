Por que cachorros gostam de ficar deitados no sol? Veterinários explicam

Hábito comum entre os pets parece simples, mas envolve fatores que vão além da busca por calor

Layne Brito - 30 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Pexels)

Quem convive com cachorro já deve ter notado a cena: basta surgir um feixe de luz na casa ou no quintal para o animal se acomodar ali por vários minutos, às vezes até por horas.

O comportamento, bastante comum entre os pets, costuma despertar curiosidade entre tutores que se perguntam se aquilo é apenas uma mania ou se existe alguma explicação para a preferência.

A resposta, segundo veterinários, está ligada a uma combinação de conforto, instinto e bem-estar.

Diferentemente do que muita gente imagina, os cães não procuram o sol porque precisam dele para produzir vitamina D da mesma forma que os humanos.

Na prática, eles conseguem esse nutriente principalmente por meio da alimentação.

O banho de sol, nesse caso, está mais associado à sensação agradável de aquecimento do corpo, especialmente em dias frios ou em ambientes com piso gelado.

Além disso, a exposição moderada à luz solar pode contribuir para momentos de relaxamento, ajudando o animal a descansar com mais tranquilidade ao longo do dia.

Outro fator que ajuda a explicar esse hábito é o instinto.

Mesmo domesticados, os cães mantêm comportamentos herdados de seus ancestrais, que buscavam lugares quentes e confortáveis para repousar.

Por isso, se deitar em um canto ensolarado pode ser, para eles, uma escolha natural e até estratégica.

Apesar de parecer inofensivo, o costume também exige atenção.

Excesso de sol, sobretudo nos horários mais quentes, pode causar desconforto, desidratação e até problemas mais sérios.

Por isso, a recomendação é sempre observar o comportamento do pet, garantir água fresca por perto e oferecer locais com sombra para que ele possa escolher onde ficar.

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