Prazo final: saiba quais os documentos necessários para emitir a nova carteira de identidade
Nova CIN unifica RG e CPF em um único número e já tem prazo definido para substituição em todo o país
O governo federal definiu um prazo para que os brasileiros emitam a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN). O documento substitui o RG antigo e usa o CPF como identificador único.
As informações divulgadas pelo jornalista Filipe Melo mostram que a mudança aumenta a segurança e reduz fraudes.
O que muda com a nova carteira de identidade
A nova CIN reúne todos os dados do cidadão em um único documento. Assim, o CPF passa a ser o principal número de identificação no país.
Além disso, o governo oferece o documento nas versões física e digital, acessíveis pelo aplicativo oficial.
Segundo o Ministério da Gestão e Inovação, essa padronização evita duplicidade de registros e fortalece o controle dos dados.
Prazo para trocar o documento
O Decreto nº 10.977/2022 permite o uso do RG antigo por até 10 anos.
Ou seja, o cidadão pode continuar usando o documento atual até 2032. Ainda assim, o governo recomenda a troca o quanto antes para evitar filas e atrasos.
Documentos necessários para emitir a CIN
Para emitir a nova carteira de identidade, o cidadão precisa apresentar:
- Certidão de nascimento ou casamento (original ou cópia autenticada)
- CPF regularizado na Receita Federal
- Comprovante de residência atualizado
Além disso, manter os dados corretos agiliza o atendimento e evita problemas na emissão.
Como emitir a nova identidade
O cidadão agenda o atendimento no instituto de identificação do seu estado ou do Distrito Federal.
Depois disso, comparece ao local com os documentos exigidos. Em seguida, o órgão coleta as informações e inicia a emissão do documento.
Assim, o processo se torna mais rápido e organizado.
Quanto custa a emissão
A primeira via da nova Carteira de Identidade Nacional é gratuita.
Já a segunda via pode ter cobrança, conforme as regras de cada estado.O governo federal definiu um prazo para que os brasileiros emitam a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN). O documento substitui o RG antigo e usa o CPF como identificador único.
As informações divulgadas pelo jornalista Filipe Melo mostram que a mudança aumenta a segurança e reduz fraudes.
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