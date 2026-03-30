Prazo final: saiba quais os documentos necessários para emitir a nova carteira de identidade

Nova CIN unifica RG e CPF em um único número e já tem prazo definido para substituição em todo o país

Gabriel Yuri Souto - 30 de março de 2026

(Foto: Divulgação)

O governo federal definiu um prazo para que os brasileiros emitam a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN). O documento substitui o RG antigo e usa o CPF como identificador único.

As informações divulgadas pelo jornalista Filipe Melo mostram que a mudança aumenta a segurança e reduz fraudes.

O que muda com a nova carteira de identidade

A nova CIN reúne todos os dados do cidadão em um único documento. Assim, o CPF passa a ser o principal número de identificação no país.

Além disso, o governo oferece o documento nas versões física e digital, acessíveis pelo aplicativo oficial.

Segundo o Ministério da Gestão e Inovação, essa padronização evita duplicidade de registros e fortalece o controle dos dados.

Prazo para trocar o documento

O Decreto nº 10.977/2022 permite o uso do RG antigo por até 10 anos.

Ou seja, o cidadão pode continuar usando o documento atual até 2032. Ainda assim, o governo recomenda a troca o quanto antes para evitar filas e atrasos.

Documentos necessários para emitir a CIN

Para emitir a nova carteira de identidade, o cidadão precisa apresentar:

Certidão de nascimento ou casamento (original ou cópia autenticada)

CPF regularizado na Receita Federal

Comprovante de residência atualizado

Além disso, manter os dados corretos agiliza o atendimento e evita problemas na emissão.

Como emitir a nova identidade

O cidadão agenda o atendimento no instituto de identificação do seu estado ou do Distrito Federal.

Depois disso, comparece ao local com os documentos exigidos. Em seguida, o órgão coleta as informações e inicia a emissão do documento.

Assim, o processo se torna mais rápido e organizado.

Quanto custa a emissão

A primeira via da nova Carteira de Identidade Nacional é gratuita.

Já a segunda via pode ter cobrança, conforme as regras de cada estado.O governo federal definiu um prazo para que os brasileiros emitam a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN). O documento substitui o RG antigo e usa o CPF como identificador único.

As informações divulgadas pelo jornalista Filipe Melo mostram que a mudança aumenta a segurança e reduz fraudes.

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