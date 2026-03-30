Você fez feijão errado a vida toda: o segredo para o resultado perfeito, segundo chefs

Um detalhe muda tudo no seu prato do dia a dia

Daniella Bruno - 30 de março de 2026

(Foto: Captura de Tela/YouTube/ Nandu Andrade)

O feijão é um dos pratos mais tradicionais da mesa brasileira e está presente no dia a dia de milhões de pessoas. Apesar de parecer simples de preparar, muitos acabam não explorando todo o potencial de sabor que ele pode oferecer.

Na prática, pequenos ajustes no preparo fazem toda a diferença no resultado final. Desde o molho até o tempero, cada etapa influencia diretamente na textura, no caldo e no sabor. E é justamente isso que separa um feijão comum de um feijão realmente marcante.

Acredite se quiser, mas você não sabe fazer feijão — ou, pelo menos, anda fazendo um feijão meia boca. No entanto, depois dessa dica, o nível do seu feijão se elevará a um nível extraordinário.

Comece deixando o feijão de molho. Essa etapa é essencial, pois ajuda a eliminar fitatos e ainda acelera o cozimento. Deixe de molho por cerca de 8 a 12 horas.

O preparo que transforma o sabor

Para o refogado, use cebola, bacon bem cortadinho e alho. Enquanto isso, coloque o feijão na panela de pressão.

Agora vem uma dica importante: se o seu caldo costuma ficar ralo, você pode resolver isso facilmente. Durante o cozimento, adicione meia cebola, 1 tomate inteiro e 1 batata descascada. Essa combinação transforma completamente o sabor e a textura do caldo.

Além disso, utilize a quantidade correta de água: três vezes a quantidade de feijão em volume. Acrescente também duas folhas de louro e sal.

Em seguida, deixe cozinhar na panela de pressão por cerca de 30 minutos.

O pulo do gato para o feijão perfeito

Agora chega o momento mais importante. Pegue a batata, o tomate e a cebola que cozinharam junto com o feijão.

Coloque tudo no liquidificador, acrescente um pouco do caldo e um pouco do próprio feijão, e bata bem. Depois, volte essa mistura para a panela. Esse processo engrossa o caldo e intensifica o sabor de forma impressionante.

Enquanto isso, volte para o refogado. Utilize óleo, adicione a cebola e o bacon picados e mexa até dourar bem.

Em seguida, adicione um pouco do feijão nesse refogado e ajuste o sal. Logo depois, despeje essa mistura no restante do feijão e mexa bem para incorporar todos os sabores.

Como resultado, você terá um feijão super saboroso, com caldo encorpado e aquele gosto caseiro que realmente aquece o coração.

Você fez feijão errado a vida toda: o segredo para o resultado perfeito está nesses pequenos detalhes. Quando você aplica essas técnicas, você transforma completamente um prato simples em algo especial e cheio de sabor.

Assista ao preparo detalhado no vídeo!

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Luis Paulo (@lp_luisspaulo)

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