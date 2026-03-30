A planta que ajuda na saúde do fígado e melhora o controle da gordura no corpo

Presente na rotina de muita gente, um ingrediente natural pode ter papel importante no equilíbrio do organismo

Layne Brito - 30 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Freepik)

Cuidar da saúde do fígado tem se tornado uma preocupação cada vez mais comum, especialmente em meio ao aumento de casos ligados ao sedentarismo, à alimentação desequilibrada e ao excesso de produtos ultraprocessados no dia a dia.

Nesse cenário, alguns ingredientes naturais passaram a chamar atenção por possíveis benefícios ao organismo, principalmente quando inseridos em uma rotina mais saudável.

Entre eles, a couve tem ganhado destaque por reunir compostos que podem contribuir para o funcionamento do fígado e também para o controle da gordura no corpo.

Rica em antioxidantes e fibras, a planta é associada a benefícios que ajudam na digestão, no metabolismo e no equilíbrio do organismo.

Isso não significa, porém, que exista solução rápida ou fórmula milagrosa.

O efeito positivo de qualquer alimento ou planta depende de contexto.

Na prática, os benefícios tendem a aparecer quando o consumo está aliado a uma alimentação equilibrada, hidratação adequada, prática de atividade física e acompanhamento médico, principalmente nos casos em que já existe alteração hepática ou acúmulo de gordura corporal.

O fígado, afinal, desempenha funções essenciais no corpo, como filtrar substâncias, participar da digestão e ajudar no processamento de nutrientes.

Quando sobrecarregado, pode dar sinais silenciosos que muitas vezes passam despercebidos. Por isso, hábitos simples do cotidiano ganham peso importante na prevenção.

Mais do que apostar em promessas prontas, o ideal é enxergar a couve como parte de um conjunto de cuidados.

Pequenas mudanças de hábito, quando mantidas ao longo do tempo, costumam trazer resultados mais consistentes do que soluções isoladas.

Em temas de saúde, a orientação de um profissional continua sendo indispensável para avaliar cada caso e indicar o melhor caminho.

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