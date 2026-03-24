Conheça a cidade mais limpa do Brasil que surpreende pela organização e está entre municípios com mais de 250 mil habitantes

Cidade lidera ranking nacional de limpeza urbana e se destaca pela gestão eficiente e alto índice de destinação correta de resíduos

Gabriel Dias - 24 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Tripadvisor)

Em meio aos desafios enfrentados por cidades de médio e grande porte no Brasil, um município conseguiu se destacar ao transformar a gestão de resíduos em um diferencial competitivo.

O reconhecimento recente coloca a cidade como referência nacional em limpeza urbana.

O resultado chama atenção não apenas pela posição no ranking, mas pelos critérios analisados, que envolvem desde a coleta até a destinação final dos resíduos.

A conquista reforça como planejamento e execução eficientes podem impactar diretamente a qualidade de vida da população.

Chapecó se destaca em ranking nacional

Localizada em Santa Catarina, Chapecó alcançou o primeiro lugar entre os municípios com mais de 250 mil habitantes no Índice de Sustentabilidade e Limpeza Urbana, com base em dados de 2025.

A cidade obteve nota 0,792, sendo enquadrada no conceito “Alto”, faixa que reúne apenas uma pequena parcela dos municípios avaliados no país.

Estrutura e eficiência impulsionam desempenho

Um dos principais fatores para o resultado é a ampla cobertura da coleta domiciliar, que atende cerca de 95% dos moradores. Esse alcance contribui diretamente para a redução de resíduos descartados de forma irregular.

Além disso, o sistema local se destaca pela autonomia financeira, conseguindo manter suas operações sem a necessidade de subsídios.

A taxa de recuperação de resíduos também chama atenção, chegando a 27%, enquanto toda a destinação final segue padrões ambientalmente adequados.

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