⁠Não é cerveja, nem vinho: a tendência da Geração Z que Steve Jobs já seguia e pode melhorar foco e transformar sua rotina

Em vez de fugir da realidade, jovens estão escolhendo enfrentá-la com lucidez total — e colhendo resultados surpreendentes

Daniella Bruno - 08 de abril de 2026

(Imagem: Ilustração/IA/Gemini)

Durante décadas, o consumo de álcool esteve diretamente associado ao lazer, à socialização e até ao sucesso social. O happy hour, por exemplo, se consolidou como um ritual quase obrigatório para relaxar após um dia intenso.

No entanto, à medida que novos comportamentos emergem, essa lógica começa a ser questionada — especialmente entre os mais jovens.

Nesse cenário de mudança, surge uma tendência que redefine prioridades e hábitos. Mais do que evitar excessos, a nova geração busca controle, clareza e equilíbrio no dia a dia.

É justamente nesse ponto que ganha força o movimento da sobriedade consciente, uma prática que vem transformando rotinas e redefinindo o que significa bem-estar.

Por que a Geração Z está repensando o consumo de álcool

Antes de tudo, é importante entender que essa mudança não acontece por acaso. Ela reflete uma nova forma de enxergar produtividade, saúde e qualidade de vida.

Primeiramente, os jovens passaram a valorizar a presença mental como um ativo essencial. Diferente de gerações anteriores, que associavam o álcool ao relaxamento, a Geração Z enxerga a clareza como vantagem competitiva.

Além disso, a relação com o trabalho e os estudos mudou. Hoje, manter o foco constante é fundamental. Nesse contexto, o álcool passa a ser visto como um obstáculo — já que compromete o desempenho no dia seguinte.

Outro ponto decisivo envolve a saúde mental. Ao reduzir ou eliminar o consumo de bebidas alcoólicas, muitos relatam menos ansiedade, melhora no humor e noites de sono mais reparadoras.

Assim, a escolha pela sobriedade deixa de ser restrição e passa a ser estratégia.

Sobriedade consciente: mais do que uma escolha, um estilo de vida

Diferente do que se imagina, essa tendência não significa isolamento social. Pelo contrário, ela redefine a forma como as pessoas se conectam.

Atualmente, surgem cada vez mais espaços que priorizam experiências sem álcool. Bares e eventos oferecem bebidas não alcoólicas sofisticadas, como mocktails, kombuchas e infusões naturais.

Dessa forma, a socialização continua existindo — mas sem depender de substâncias para facilitar interações.

Além disso, o conceito de “sober curious” incentiva a reflexão: beber menos não é obrigação, mas uma escolha consciente baseada em autoconhecimento.

Clareza mental como diferencial competitivo

Outro fator que impulsiona essa tendência é o impacto direto na produtividade. Sem os efeitos do álcool, o cérebro opera com mais eficiência.

Como resultado, há melhora significativa em áreas como:

Foco profundo (deep work): maior capacidade de concentração em tarefas complexas

Estabilidade emocional: menos oscilações de humor ao longo da semana

Energia constante: fim da “ressaca produtiva” que compromete o dia seguinte

Além disso, as manhãs deixam de ser um momento de recuperação e passam a ser o período mais produtivo do dia.

Consequentemente, a rotina se torna mais equilibrada e eficiente.

Uma lógica que não é tão nova assim

Embora pareça uma novidade, essa busca por clareza mental já foi adotada por grandes nomes do passado. A ideia de preservar o foco e evitar “ruídos” na mente sempre esteve presente em rotinas altamente produtivas.

Nesse sentido, a sobriedade deixa de ser apenas uma escolha de saúde e passa a ser uma ferramenta estratégica. Manter o controle total sobre as próprias faculdades mentais se torna um diferencial — tanto na vida pessoal quanto profissional.

Quando o verdadeiro luxo é ter controle

Ao observar esse movimento, fica claro que os valores estão mudando. O que antes era símbolo de status — como bebidas caras e noites intensas — perde espaço para algo mais intangível: o domínio sobre si mesmo.

Assim, a Geração Z redefine o conceito de prazer. Em vez de buscar escapismo, ela prioriza consciência, equilíbrio e desempenho.

No fim das contas, a maior transformação não está apenas no copo — mas na mentalidade. E, nesse novo cenário, o verdadeiro “luxo” não é consumir mais, mas estar plenamente presente em cada momento.

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