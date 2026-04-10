⁠Aumenta a força muscular, ajuda na imunidade e combate a anemia: os benefícios da moela de frango à saúde

Barata, nutritiva e ignorada: essa parte do frango pode transformar sua alimentação sem pesar no bolso

Daniella Bruno - 10 de abril de 2026

(Imagem: Reprodução/Captura de tela/Youtube)

Em tempos de alta nos preços dos alimentos, muitos consumidores passaram a buscar alternativas mais acessíveis sem abrir mão da qualidade nutricional. Nesse cenário, cortes menos valorizados ganham espaço e começam a ser reavaliados não apenas pelo custo, mas pelos benefícios que oferecem à saúde.

É justamente nesse contexto que um alimento tradicional, muitas vezes ignorado, volta ao centro das discussões nutricionais.

Rica em proteínas e micronutrientes essenciais, a moela de frango deixa de ser vista como uma opção secundária e passa a ser reconhecida como uma aliada poderosa para o organismo.

Por que a moela é um alimento tão completo

Antes de tudo, é importante destacar que a moela não é apenas uma alternativa econômica — ela entrega densidade nutricional comparável a alimentos mais caros.

Primeiramente, ela se destaca pela alta concentração de proteínas. Com cerca de 28g a cada 100g, contribui diretamente para a construção e manutenção da massa muscular. Isso a torna uma excelente opção tanto para quem pratica atividades físicas quanto para quem busca uma alimentação equilibrada.

Além disso, a moela é rica em minerais essenciais. O zinco fortalece o sistema imunológico, enquanto o selênio atua como antioxidante, protegendo o organismo contra danos celulares.

Por fim, a presença de ferro heme e vitamina B12 faz dela uma grande aliada no combate à anemia. Esses nutrientes participam ativamente da formação de glóbulos vermelhos e ajudam a prevenir sintomas como cansaço e fraqueza.

Comparativo: economia e nutrição no mesmo prato

Quando comparada a outros alimentos, a moela surpreende não apenas pelo valor nutricional, mas também pelo custo-benefício.

Enquanto cortes bovinos costumam ter preços elevados, a moela oferece quantidades semelhantes de ferro e proteína por um valor muito mais baixo. Além disso, apresenta menor teor de gordura, o que a torna uma opção mais leve para o dia a dia.

Em relação ao peito de frango, embora este seja mais magro, a moela se destaca pela maior concentração de ferro e micronutrientes. Ou seja, cada alimento tem seu papel — mas a moela se sobressai quando o objetivo é unir economia e nutrição.

Assim, incluir esse alimento na rotina pode reduzir gastos sem comprometer a qualidade da dieta.

Pontos de atenção no consumo

Apesar dos benefícios, é fundamental consumir a moela com equilíbrio. Por ser um miúdo, ela possui níveis mais elevados de colesterol e purinas.

Isso significa que pessoas com histórico de colesterol alto ou problemas como gota devem moderar o consumo e buscar orientação profissional.

Além disso, o modo de preparo faz toda a diferença. Preparações com excesso de óleo ou gorduras podem anular parte dos benefícios, tornando o prato mais calórico.

Como preparar moela macia e saborosa

Para aproveitar ao máximo esse alimento, o preparo correto é essencial. Afinal, a moela é um músculo mais rígido e exige técnicas adequadas.

Limpeza: retire membranas e lave bem com limão ou vinagre

retire membranas e lave bem com limão ou vinagre Cozimento: utilize panela de pressão por cerca de 15 a 20 minutos para garantir maciez

utilize panela de pressão por cerca de 15 a 20 minutos para garantir maciez Temperos: invista em alho, cebola, louro, tomate e ervas frescas

invista em alho, cebola, louro, tomate e ervas frescas Finalização: deixe cozinhar lentamente para absorver bem os sabores

Além disso, combinar a moela com ingredientes ricos em vitamina C, como tomate ou pimentão, pode aumentar ainda mais a absorção do ferro pelo organismo.

Um alimento simples, mas estratégico

Muitas vezes, a alimentação saudável é associada a produtos caros ou difíceis de encontrar. No entanto, a moela mostra exatamente o contrário: é possível comer bem, gastar pouco e ainda cuidar da saúde.

Ao incluir esse alimento na rotina, você não apenas diversifica o cardápio, mas também potencializa a ingestão de nutrientes essenciais. E mais do que isso, faz escolhas mais conscientes e equilibradas.

Quando o básico entrega mais do que o esperado

No fim das contas, repensar hábitos alimentares também significa olhar com mais atenção para aquilo que já faz parte da cultura alimentar, mas foi deixado de lado.

A moela de frango, nesse sentido, surge como um exemplo claro de que o simples pode ser extremamente eficiente. Rica, acessível e versátil, ela prova que saúde e economia podem — sim — caminhar juntas.

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