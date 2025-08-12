Conheça a cidade goiana conhecida por ter as mulheres mais bonitas do país

Capital de Goiás tem mais mulheres que homens e fama que ultrapassa as fronteiras do estado

Gabriella Licia - 12 de agosto de 2025

Vista aérea de Goiânia. (Foto: Canva)

Goiânia, capital de Goiás, não é conhecida apenas por ser um importante centro econômico e político do Centro-Oeste.

Para muitos, ela também carrega a reputação de abrigar algumas das mulheres mais bonitas do Brasil — fama que atravessa fronteiras e até já inspirou letras de música e elogios em rede nacional.

Essa percepção popular pode até ter respaldo nos números.

De acordo com o Censo Demográfico 2022, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), as mulheres representam 52,63% da população goianiense, enquanto os homens somam 47,37%. Isso significa que a cidade tem cerca de 75 mil mulheres a mais que homens.

Ainda conforme o levantamento, para cada 100 mulheres, existem apenas 90,1 homens vivendo em Goiânia.

Esse é um dos índices mais altos de predominância feminina entre todas as capitais brasileiras.

Especialistas apontam que a capital goiana também se destaca pelo perfil jovem da população e pela mistura de influências culturais, vindas tanto do interior de Goiás quanto de outras regiões do país.

Esse caldeirão cultural contribui para criar um padrão de charme e estilo muito próprio, que ajuda a sustentar a fama de “terra das mulheres bonitas”.

Além disso, Goiânia ocupa lugar de destaque em indicadores de qualidade de vida, com bons índices de arborização, opções de lazer e eventos culturais que atraem gente de todas as idades.

Esses fatores tornam a cidade não apenas um lugar agradável para viver, mas também um polo que valoriza a presença e a participação feminina em diversos setores, da economia à cultura.

Embora beleza seja algo subjetivo, a combinação de números, contexto social e características culturais reforça o imaginário que coloca Goiânia no topo da lista quando o assunto é o charme feminino no Brasil.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!