Casa pré-fabricada da China custa menos de R$ 1 mil por m² e é instalada em 10 horas

Modelo de casa pré-fabricada chinesa promete instalação em poucas horas e chama atenção pelo formato prático e personalizável

Gabriel Dias - 21 de abril de 2026

(Imagem: Captura de tela/YouTube/ Gustavo Pozzato)

Uma nova tendência no setor imobiliário começa a chamar atenção na América do Sul: casas pré-fabricadas importadas diretamente da China, que prometem unir rapidez, praticidade e tecnologia em um único produto.

Em Buenos Aires, esse modelo já aparece como alternativa à construção tradicional — e com um diferencial que impressiona: pode ficar pronto em poucas horas.

Com estrutura modular, a casa chega praticamente finalizada ao destino. O sistema permite que a montagem seja concluída em cerca de 10 horas, graças ao encaixe simplificado das peças.

Em alguns casos, cada módulo pode ser instalado em até duas horas, reduzindo significativamente o tempo de obra e os custos com mão de obra.

Estrutura pronta e adaptável

Fabricada com aço galvanizado e painéis especiais, a construção utiliza materiais como EPS, lã de rocha e poliuretano, que ajudam no isolamento térmico e acústico.

Além disso, o imóvel já inclui itens essenciais, como portas, janelas com vidro duplo e sistema elétrico completo, o que permite o uso quase imediato após a instalação.

Outro ponto de destaque é a resistência. O modelo promete suportar condições climáticas adversas, como ventos fortes, além de apresentar proteção contra fogo e umidade. A base necessária para a instalação também é simples, o que reduz etapas no processo.

Preço e pontos de atenção

Apesar da praticidade, o investimento pode variar bastante. O valor é calculado por metro quadrado, e o custo final depende do tamanho escolhido e dos itens adicionais, como cozinha equipada, banheiro completo ou até elementos decorativos.

Além disso, compradores precisam considerar taxas de importação, custos logísticos e regras locais. Em cidades como Buenos Aires, por exemplo, pode ser necessário obter autorizações específicas para esse tipo de construção.

Há ainda limites para compras internacionais, o que pode influenciar no planejamento.

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