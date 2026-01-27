Rodovias da Região Metropolitana de Goiânia devem ser duplicadas em 2026; saiba quais

Ampliação prioriza trechos considerados estratégicos para a mobilidade

Gabriella Pinheiro - 27 de janeiro de 2026

(Foto: Divulgação/Goinfra)

A primeira metade deste ano deve ser marcada por mudanças no sistema viário de Goiás. De acordo com o presidente da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), deputado Bruno Peixoto (UB), algumas rodovias estaduais da Região Metropolitana de Goiânia devem passar por obras de duplicação durante esse período.

Conforme a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), a declaração do parlamentar refere-se à carteira de obras prevista para 2026, que contempla 63,25 quilômetros de rodovias duplicadas e construídas em todo o estado.

Segundo Bruno Peixoto, a ampliação prioriza trechos considerados estratégicos para a mobilidade e o desenvolvimento regional.

“Temos a duplicação de Goiânia a Hidrolândia, a duplicação de Goiânia a Nova Veneza, na primeira etapa até Santo Antônio de Goiás, além da duplicação do trecho entre Bela Vista e Catalão”, afirmou.

Entre os trechos que devem receber as obras estão:

Goiânia a Hidrolândia, com a duplicação da GO-490, em Hidrolândia (entroncamento com a GO-219), até o Aeroporto Antares, em Aparecida de Goiânia, totalizando 11,65 quilômetros

Goiânia a Nova Veneza, na primeira etapa até Santo Antônio de Goiás, com a duplicação da GO-462, nas proximidades da Universidade Federal de Goiás (UFG), até Santo Antônio de Goiás, somando 16,80 quilômetros

Bela Vista a Catalão, com a duplicação da GO-020, de Bela Vista até Cristianópolis (entroncamento com a GO-139), em um trecho de 34,80 quilômetros.

Um dos principais destaques do pacote de obras é a duplicação da GO-462 e a extensão da GO-219 até o Aeroporto Antares, consideradas demandas antigas da Região Metropolitana de Goiânia.

