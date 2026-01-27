Rodovias da Região Metropolitana de Goiânia devem ser duplicadas em 2026; saiba quais
Ampliação prioriza trechos considerados estratégicos para a mobilidade
A primeira metade deste ano deve ser marcada por mudanças no sistema viário de Goiás. De acordo com o presidente da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), deputado Bruno Peixoto (UB), algumas rodovias estaduais da Região Metropolitana de Goiânia devem passar por obras de duplicação durante esse período.
Conforme a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), a declaração do parlamentar refere-se à carteira de obras prevista para 2026, que contempla 63,25 quilômetros de rodovias duplicadas e construídas em todo o estado.
Segundo Bruno Peixoto, a ampliação prioriza trechos considerados estratégicos para a mobilidade e o desenvolvimento regional.
“Temos a duplicação de Goiânia a Hidrolândia, a duplicação de Goiânia a Nova Veneza, na primeira etapa até Santo Antônio de Goiás, além da duplicação do trecho entre Bela Vista e Catalão”, afirmou.
Entre os trechos que devem receber as obras estão:
- Goiânia a Hidrolândia, com a duplicação da GO-490, em Hidrolândia (entroncamento com a GO-219), até o Aeroporto Antares, em Aparecida de Goiânia, totalizando 11,65 quilômetros
- Goiânia a Nova Veneza, na primeira etapa até Santo Antônio de Goiás, com a duplicação da GO-462, nas proximidades da Universidade Federal de Goiás (UFG), até Santo Antônio de Goiás, somando 16,80 quilômetros
- Bela Vista a Catalão, com a duplicação da GO-020, de Bela Vista até Cristianópolis (entroncamento com a GO-139), em um trecho de 34,80 quilômetros.
Um dos principais destaques do pacote de obras é a duplicação da GO-462 e a extensão da GO-219 até o Aeroporto Antares, consideradas demandas antigas da Região Metropolitana de Goiânia.
