A cidade brasileira construída dentro de um vulcão tem 30 km de diâmetro, 800 km² de área e águas naturais a 45°C

Destino em Minas Gerais combina formação geológica rara, águas termais e estilo de vida tranquilo que atrai moradores de todo o país

Gabriel Dias - 30 de abril de 2026

Cidade mineira virou escolha frequente de quem quer viajar com calma, conforto e uma rotina mais leve (Foto: Divulgação)

À primeira vista, o cenário parece ter saído de uma produção de fantasia. No meio de montanhas, uma cidade brasileira se esconde dentro de uma formação geológica rara, cercada por um clima ameno e por águas que brotam quentes do subsolo.

A região desperta curiosidade não apenas pela beleza natural, mas por um detalhe que pouca gente conhece: o solo sob os pés de quem caminha por ali carrega uma história de 80 milhões de anos, marcada por atividade vulcânica intensa que transformou completamente a paisagem.

Poços de Caldas está situada dentro de uma enorme caldeira de origem vulcânica, com cerca de 30 km de diâmetro e aproximadamente 800 km² de área, uma das maiores estruturas do tipo no mundo.

Tudo começou há cerca de 80 milhões de anos, quando uma intensa atividade no subsolo forçou o solo da região para cima, elevando-o mais de 500 metros em relação ao terreno ao redor. Depois que essa atividade cessou, o centro da estrutura desabou sobre si mesmo e deu origem ao planalto que hoje abriga a cidade

Segundo geólogos, o que se vê hoje não é a boca de um grande vulcão, mas as porções internas de uma caldeira onde ocorreram diversas manifestações vulcânicas menores — pesquisadores já identificaram 13 estruturas circulares no planalto que comprovam essa atividade.

Atualmente, a formação está completamente extinta e sem qualquer risco de reativação, o que torna o local seguro para seus cerca de 172 mil habitantes.

Essa herança geológica não ficou apenas na paisagem. A atividade vulcânica aqueceu o lençol freático e enriqueceu as águas com enxofre, cálcio e magnésio, dando origem às famosas fontes termais que chegam à superfície a 45 °C.

As Thermas Antônio Carlos, inauguradas em 1931 como o primeiro estabelecimento termal moderno do Brasil, mantêm essa tradição viva com banhos sulfurosos, duchas e tratamentos terapêuticos em um prédio neoclássico no coração da cidade.

O solo fértil da caldeira também impulsiona a economia local, favorecendo a produção de cafés especiais, além da mineração e da fabricação de cristais artísticos.

Com universidades, boa infraestrutura e um clima de montanha, que garante temperaturas agradáveis o ano todo, Poços de Caldas se consolida como um destino onde ciência, natureza e qualidade de vida se encontram.

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