Vigilante que tentou matar caminhoneiro em Anápolis se apresenta à polícia

Apesar de ter confessado o crime e entregado o revólver, ele foi liberado

A Polícia Civil de Anápolis confirmou que o vigilante Valdemir Fortunato Borges, de 45 anos, se apresentou na Central de Flagrantes do órgão na segunda-feira (06).

Ele, que era apontado como o autor do disparo que atingiu o motorista de caminhão Alex Araújo Machado, de 38 anos, na cabeça, no Auto Freios Cebolão, da BR-060, no último dia 31 de dezembro, confessou o crime.

Valdemir apareceu com um advogado e entregou o revólver que teria usado naquela data.

Em depoimento, alegou ao delegado plantonista Rodrigo Arana que agiu em legítima defesa e foi liberado.

A vítima foi atingida quando estava manobrando o veículo para sair do pátio do estabelecimento.

Internado na UTI do Hospital Estadual de Urgências de Anápolis (HUANA) desde então, o estado clínico dele é grave e corre risco de morte.

O caso está sendo investigado pelo 2º DP de Anápolis.

Ficha suja

Essa não é a primeira vez que Valdemir tem problemas com a polícia. Além da tentativa de homicídio e porte ilegal de arma, ele tem passagens por dano ao patrimônio alheio, injúria e ameça.

