Jovem suspeito de matar homem na região Sudoeste de Anápolis já está preso

Um jovem de 21 anos detido no final da noite desta terça-feira (21) é o principal suspeito do assassinato de Jonatas Mendes Zuzino, de 30 anos, ocorrido horas antes no Vale das Laranjeiras, bairro da região Sudoeste de Anápolis.

Segundo o 28º Batalhão da Polícia Militar, ele foi parado no Setor Sul e estava na direção de um Fiat Siena com dois revólveres de calibre 38 com quatro munições deflagradas em cada um.

Durante a entrevista, ele confessou que as armas foram usadas no crime e informou que o carro, de igual modelo, que ajudou na fuga, estaria na Vila São José, na região Sudeste da cidade.

Levado para a Central de Flagrantes da Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante por homicídio e porte ilegal de arma.

