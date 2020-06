Beatriz Fonseca, de 21 anos, permanece em estado grave na UTI do Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA).

Considerada por professores uma das estudantes mais aplicadas do curso de Administração da UniEVANGÉLICA, a jovem capotou com um Ford Fiesta na Avenida Ayrton Senna, no Parque Brasília, bairro da região Leste de Anápolis, na tarde deste domingo (14).

Ela foi retirada já inconsciente entre as ferragens do veículo pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao HUANA por uma unidade de suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

As circunstâncias do acidente ainda são desconhecidas.