Num delicioso amistoso, chefs do Brasil e do Uruguai interagem por receitas típicas. As delícias uruguaias serão reproduzidas pelos brasileiros. Para o desafio, organizado pelo Ministério de Turismo do Uruguai, foram convidados profissionais renomados dos dois países, onde numa troca de receitas, o vizinho traz ao Brasil um pouco de sua cultura gastronômica.

Os chefs brasileiros reproduzirão as receitas diretamente de suas cozinhas, transmitidas ao vivo via “live” pelo Instagram Uruguai Natural (@uruguainatural). Os encontros ocorrerão nas terças feiras, às 19h. A primeira receita, um guiso de peixe, será comandada da cozinha da chef Dayse Paparoto – vencedora do Primeiro MasterChef Profissionais no Brasil e tem um currículo excepcional, no dia 30 de junho às 19h. O prato típico da gastronomia uruguaia e presente em todas as cozinhas tradicionais do país, foi indicado por María Elena Marfetan – comandante da cozinha do emblemático Lo de Tere, localizado no luxuoso balneário de Punta Del Este.

Quando chega o inverno, os uruguaios são grandes fãs de ensopados e comidas de panela no geral. Existe uma grande variedade de pratos à base de lentilhas, feijão, grão-de-bico, aos quais se adiciona uma grande variedade de carne para fazer uma dieta rica em calorias.

No entanto, a chef uruguaia, María Elena Marfetan, trouxe como sugestão, para a primeira “live” de gastronomia, um guisado especial de peixe, a receita nasceu em La Paloma, emblemático balneário da região de Rocha, onde é tradicional fazer guisados de peixe. “Na minha casa chamamos este guisado de sopopó“, diz a chef.

Sobre María Elena Marfetan

Nascida em Rocha, aos 8 anos iniciou suas atividades na cozinha com a mãe, no restaurante La Balconada, em La Paloma. Após terminado o ensino médio foi para Montevidéu e estudou gastronomia na Escola Superior de Gastronomia da capital uruguaia. Logo, passou uma temporada de 4 meses viajando pela França e Espanha, estudando os costumes gastronômicos dos dois países.

Voltou ao Uruguai, onde trabalhou em um restaurante de Montevidéu e depois assumiu seu posto no restaurante Lo de Tere – destinado a ser referência na culinária terrestre e marítima do Leste uruguaio, bem como ser uma embaixada no departamento de Rocha. Desde 2001 a chef esta a cargo da cozinha de lá. María Elena Marfetán também queridinha e parceira do Brasil, é especialista em pratos com produtos da região, e entusiasta dos produtos de origem marítima.

Sobre Dayse Paparoto

Vencedora da primeira edição profissional do Masterchef Brasil (maior reality gastronômico da TV Brasileira). Formou-se em gastronomia no Senac de Águas de São Pedro (escola referência no segmento), cursou módulo de frutos do mar na reconhecida escola francesa Le Cordon Bleu – em Paris e módulo de massas na One Day School com o Chef Matteo Ferroni – em Roma.

Com pouco mais de 16 anos de profissão, Dayse é Chef Revelação pela Veja SP (2009 e 2010), jurada do Bocuse D ́Or (maior concurso Gastronômico do mundo) e teve passagens pelos renomados restaurante Hotel Fasano, DueCuochi, Cucina, Nico pasta e Basta, Hotel Jequitimar Guarujá entre outros.

Não perca!

A segunda receita da série de “lives” será executada pelo chef paulistano e agora residente de Campo Grande André Nardo, proprietário do Domus Bistrô, restaurante especializado na culinária italiana localizado na capital do Mato Grosso. André é louco pelo o Uruguai e lembra com saudades dos chivitos, por isso ele foi desafiado pelo chef uruguaio Juan Pablo Clerici a executar a sua receita ao vivo no canal @uruguainatural. Será dia 7 de julho às 19h.