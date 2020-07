Instalada no Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA), a Champion Saúde Animal está com vagas de emprego em aberto para contratar Auxiliar de Produção e Gerente de Marketing.

Para Auxiliar de Produção são duas vagas, sendo que uma delas é exclusiva para pessoas com deficiência. Não foram divulgados requisitos para a função.

Já para Gerente de Marketing é preciso ter experiência e ensino superior completo em Publicidade e Propaganda ou áreas afins.

A empresa oferecerá aos selecionados salário fixo e assiduidade, plano de saúde e odontológico, vale transporte e ticket alimentação, seguro de vida em grupo, alimentação na empresa e convênio farmácia.

Interessados devem enviar o currículo para o e-mail [email protected] com o nome do cargo desejado no campo do assunto.