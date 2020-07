Desaparecido há 22 dias, Lázaro Rosa Franco, de 29 anos, pode ter sido visto pelas ruas do Parque Iracema, bairro da região Norte de Anápolis.

É que a família do jovem recebeu uma denúncia no dia 17 de julho indicando o possível paradeiro dele na cidade, segundo o Metrópoles.

O desaparecimento do servidor do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento vem causando grande mobilização nas redes, especialmente depois do caso ser noticiado por diversos canais de comunicação.

Imagens de segurança da rua onde Lázaro mora, compartilhadas pelo Correio Braziliense, mostram a última vez que ele foi visto saindo de casa, no dia 30 de junho, no município de Valparaíso de Goiás. Confira:

Desde então, a família e os amigos do jovem se juntaram com o objetivo de divulgar o caso e levantar informações sobre a localização do servidor.

Em entrevista ao G1, a mãe do rapaz, Cynthia da Rosa Silva, de 59 anos, informou que o filho estava realizando tratamento contra a depressão e que ele vinha agindo de forma estranha nos dias anteriores ao desaparecimento.

O caso está sendo investigado pela 2ª Delegacia Distrital de Valparaíso de Goiás, mas sem avanços significativos por enquanto.

Caso alguém possua novas informações sobre o paradeiro do jovem, a família informou os seguintes números para contato: (61) 3637-9406/ (61) 99219-6669/ (61) 99178-3416