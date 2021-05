Cobras que atacam invadem carro e fazem idoso de Anápolis viver momentos angustiantes

O domingo (02) foi de muito susto para um idoso de 69 anos que mora no Jundiaí, bairro nobre da região Central de Anápolis.

Ele estava em casa e decidiu abrir o capô do carro para conferir a água e o óleo. Foi neste momento que se surpreendeu ao encontrar duas cobras no motor.

Com medo de que se tratasse de animais peçonhentos, que pudessem feri-lo ou até mesmo matá-lo, se afastou e acionou de imediato o Corpo de Bombeiros.

Quando os militares chegaram lá para fazer a captura dos répteis, apenas um pôde ser localizado.

Por isso, o idoso teve de se deslocar até o quartel da corporação, ainda com a segunda cobra lá, para colocar o veículo em uma rampa, que deu maior visibilidade e ajudou os bombeiros a encontrarem o animal.

Ele relatou que, no dia anterior, foi até uma chácara, nas proximidades de Campo Limpo, e as duas devem ter entrado no carro na ocasião.

Ambas eram cipó, que apesar de não ser uma espécie peçonhenta e nem apresentar grandes riscos às pessoas, faz ataques quando se sente ameaçada.

As cobras estavam saudáveis e foram levadas pela equipe para uma área de preservação ambiental.