Com vagas em Anápolis, cursinho pré-vestibular do Sesc está com inscrições abertas

Estão abertas até 12 de maio as inscrições para o seu cursinho pré-vestibular Super Médio, do Sesc Goiás. Ao todo são 540 vagas gratuitas em todo o Estado, sendo 30 para Anápolis, para estudantes nas categorias de trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo, seus dependentes, e estudantes da rede pública da educação básica.

As vagas fazem parte do Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG) e os candidatos precisam estar cursando a 1ª, 2ª ou 3ª séries do Ensino Médio ou ter concluído o Ensino Médio em escola da rede pública, em Goiás.

O Super Médio é um programa de aprimoramento da aprendizagem visando os melhores resultados na realização dos exames regulares, olimpíadas, vestibulares, além das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), a partir do oferecimento de metodologias diferenciadas de aulas, mais focadas e mais interativas.

“Um dos pilares do Sesc é a Educação e as vagas disponibilizadas pelo PCG para o cursinho Super Médio é uma das formas de democratizar o saber, a partir do momento em que os alunos terão acesso ao ensino de qualidade oferecido pelo Sesc. Queremos que os alunos beneficiados pelas vagas gratuitas tenham chances reais de entrar numa boa faculdade”, afirma o diretor do Sesc, Leopoldo Veiga Jardim.

As aulas iniciarão no dia 25 de maio e encerrarão no dia 17 de dezembro. Elas serão ministradas por meio de uma plataforma de ensino com aulas gravadas e no final do dia os professores do Sesc Cidadania estarão online no tira dúvidas de segunda a sexta-feira, no turno vespertino. As disciplinas que serão trabalhadas são: Redação, Matemática, Biologia, Física, Química, Geografia, Gramática, História e Atualidades.

Os alunos receberão gratuitamente o material didático da FTD e terão disponíveis professores e monitores para os plantões de dúvidas, assim como realizarão simulados e listas de exercícios e contarão com um tutor para auxiliar os alunos e coordenar a organização das aulas e disciplinas durante a semana.

Clique aqui e faça a sua inscrição.

Locais que acontecerão as aulas e quantidade de vagas:

Senac Alexânia (25 vagas);

Senac Anápolis (30 vagas);

Senac Aparecida de Goiânia (45 vagas);

Senac Caldas Novas (30 vagas);

Senac Catalão (30 vagas);

Senac Ceres (30 vagas);

Senac Cora Coralina (45 vagas);

Senac Elias Bufaiçal (50 vagas);

Senac Trindade (30 vagas);

Sesc Itumbiara (15 vagas);

Sesc Jataí (45 vagas);

Senac Luziânia (35 vagas);

Senac Mineiros (30 vagas);

Senac Quirinópolis (30 vagas);

Senac Redenção (40 vagas);

Senac Rio Verde (30 vagas).

Mais informações estão no aqui no edital.