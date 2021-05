Vídeo mostra jovem abandonando bebê que foi carbonizado em Anápolis

O Grupo de Investigações de Homicídios divulgou imagens que mostram o momento em que uma jovem, de 24 anos, abandona o bebê que foi encontrado carbonizado em lote do Jardim Cerejeiras nesta quarta-feira (12), em Anápolis.

Nos vídeos imagens, é possível ver ela levando o corpo do bebê numa caixa de papelão branca e voltando ao carro para pegar o álcool e o isqueiro utilizados para atear fogo.

“Num rápido trabalho investigativo, foi possível o levantamento do endereço da jovem e sua captura na manhã de hoje”, informou o delegado Wilisses Valentin.

Segundo o titular do Grupo de Investigações de Homicídios (GIH), a jovem confessou o crime e afirmou que escondeu a gravidez de seus familiares e até de seu namorado.

“Acrescentando que amamentou a criança apenas no seu primeiro dia de vida e que não sabe dizer se, no momento em que ateou fogo no corpo do recém nascido, ele estava vivo ou morto”, explicou.

Assista: