Policial atende sinal de motorista de aplicativo, consegue fazer parto e salvar a vida de bebê

Uma policial da Força Tática Municipal fez o parto de uma mulher, de 33 anos, na noite desta quarta-feira (19) e ainda conseguiu salvar a vida da criança, que nasceu dentro de um carro de aplicativo.

A sargento Francielle estava em uma das viaturas no Residencial São Cristóvão quando, junto com os demais militares, percebeu que o veículo estava piscando o farol diversas vezes e foi até ele ver o motivo.

Chegando lá, o motorista disse que estava carregando uma passageira em trabalho de parto e não sabia o que fazer. Foi aí que, de imediato, teve início a mobilização da Força Tática para ajudá-los.

A sargento Francielle entrou no veículo enquanto o sargento Hercilio e o soldado Glaucio acompanharam o carro com a viatura, abrindo caminho no trânsito com o uso do giroflex e da sirene.

Mas antes de chegar ao hospital a mãe deu a luz lá dentro com o auxílio da sargento Francielle, que ao pegar o recém-nascido nos braços percebeu que ele não esboçava reação.

Com um pano, a policial, então, conseguiu limpar a secreção da garganta da criança. Ela também fez massagem e, enfim, o bebê passou a respirar novamente.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Portal 6 Anápolis (@portal6anapolis)

Após este apuros, o veículo finalmente chegou até a Santa Casa e o pediatra Pedro Chaveiro junto com as enfermeiras cortaram o cordão umbilical. A mãe deu entrada para ficar em observação e passa bem.

Adenilton Correia de Oliveira, novo pai do pedaço, que também estava no carro com a esposa Irineia Meira da Silva, ficou muito emocionado e agradeceu o apoio da Força Tática.

Segundo ele, a criança é do sexo feminino e vai se chamar Gabriele Vitória.