Troca de tiros pode ter deixado Lázaro Barbosa ferido; cães encontraram panos com sangue

A caçada a Lázaro Barbosa está prestes a ser encerrada. Cães encontraram panos com sangue e a força-tarefa que encontram-se a procura do serial killer, de 32 anos, avalia que a última troca de tiros tenha o deixado ferido.

O anúncio foi feito pelo secretário de Segurança Pública de Goiás, Rodney Miranda, na noite desta quinta-feira (17) em coletiva de imprensa no povoado de Girassol, em Cocalzinho de Goiás.

É neste local onde está a base da operação, que mobiliza mais de 200 agentes de segurança e integrantes da Força Nacional.

Segundo Rodney Miranda, o pano com sangue foi localizado perto da mata onde Lázaro Barbosa foi visto pela última vez. “Por isso achamos que ele está amarrando o ferimento, que deve estar sangrando”.

Na avaliação do secretário, o serial killer, que é mateiro e familiarizado com a região, está cometendo uma série de erros e deixando vários rastros. O cansaço e a fome também devem contribuir para o desfecho do caso.

