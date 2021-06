Força-tarefa usa tecnologia com infravermelho e está cada vez mais perto de Lázaro Barbosa

Na perseguição a Lázaro Barbosa, de 32 anos, acusado de assassinar brutalmente uma família no Distrito Federal, a polícia recorreu a drones equipados com infravermelho.

Capaz de identificar movimentos no meio da mata, a tecnologia está sendo usada principalmente à noite. É nesse período, afirma a coordenação da força-tarefa, que Lázaro Barbosa abandona os lugares onde se esconde durante o dia para buscar alimentos e continuar a fugir do cerco policial.

“Estamos utilizando os drones para tentar, principalmente à noite, visualizar algum movimento dele”, disse o secretário de Segurança Pública de Goiás, Rodney Miranda.

“Temos a informação de que ele se movimenta à noite. Então esses drones podem captar algum movimento em alguma clareira, em algum ponto aberto nessa mata.”

Nesta quinta-feira (17), a perseguição ao “serial killer do DF”, como Sousa tem sido chamado, entrou em seu nono dia. O Ministério da Justiça enviou um grupo de 20 integrantes da Força Nacional para ajudar nas buscas.

Foram mobilizadas centenas de agentes de segurança de Goiás e da capital do país. Segundo as autoridades, Lázaro Barbosa é experiente em se movimentar em uma região de muitas chácaras e de mata e, por isso, vem conseguindo furar o cerco policial.

As buscas se concentram nas cercanias de Girassol, distrito de Cocalzinho de Goiás localizado no entorno do DF.

