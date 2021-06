Inverno chega com tudo e Anápolis deve atingir a menor temperatura do ano nesta semana

Sim, estamos oficialmente no inverno. A estação chegou com tudo em Anápolis nesta segunda-feira (21) e se estende até o dia 22 de setembro.

Para quem curte temperaturas mais baixas, a notícia boa. Já nesta semana o frio deve atingir 11º C, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Nesta terça (22) e quarta (23) e quinta (24), a mínima tem previsão de estar entre 14º C e 15º C com máxima na casa dos 25º C.

Na sexta (25) é quando deverá ocorrer a mudança brusca na temperatura com mínima de 13º e máxima de somente 16º C.

A previsão aponta que a virada de sexta para sábado (26) deve ser a mais fria do ano em Anápolis. 11º C são esperados nas regiões mais altas da cidade. Prepare o cobertor!