Essa surpresa feita pelos bombeiros a um garotinho de Anápolis é a coisa mais emocionante que você vai ver hoje

A festinha de cinco anos do pequeno João Lucas nesta terça-feira (06) foi marcada por emoção.

O garotinho, portador do Transtorno do Espectro Autista (TEA), recebeu uma surpresa do Corpo de Bombeiros.

O sonho dele era conhecer os militares pessoalmente e a mãe procurou a corporação para levar esse pedido especial.

“Quando chegamos com sirenes e luzes, ele saiu todo fardado, eufórico e muito feliz com nossa presença”, contou o tenente-coronel Altiere Araújo.

Comandante do Corpo de Bombeiros em Anápolis, ele fez questão de ir pessoalmente até a Vila Formosa, na residência de João Lucas, e dirigir a viatura para o garotinho.

O pequeno foi diagnosticado recentemente com leucemia e como presente dos bombeiros também ganhou um uniforme personalizado, doado pela Goiás Minas.

“É isso que nos motiva cada dia mais”, destacou o tenente-coronel Altiere. O vídeo da surpresa é a coisa mais emocionante que você vai ver hoje.

Assista: