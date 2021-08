Fábrica da CAOA em Anápolis consegue grande feito na produção do Tiggo 8

Localizada no Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA), a CAOA é uma das principais unidades do polo.

E, recentemente, a empresa ganhou mais um motivo para comemorar.

Isso porque a fábrica anapolina alcançou uma marca impressionante na produção de um dos carros mais populares da marca chinesa Chery, o Tiggo 8.

Lançado em agosto do ano passado, o veículo teve mais de 7 mil unidades produzidas aqui no município antes da virada do mês de agosto, ou seja, em menos de um ano.

O premiado SUV é o segundo carro mais vendido pela montadora e representa a grande importância da fábrica de Anápolis para a marca.