Celular da Xiaomi explode em bolso da calça de jovem em Anápolis

Imagine colocar um celular no bolso da calça e ele, do nada, explodir. Foi exatamente o que aconteceu recentemente com um jovem de 22 anos, morador do bairro Bandeiras, na região Central de Anápolis.

Além do susto, o incidente queimou a roupa do rapaz e causou um aparente ferimento na altura da coxa.

O aparelho, da marca Xiaomi, foi comprado no dia 17 de junho, no site da Americanas, uma das maiores empresas de vendas online no país.

A família do jovem alega que não teve suporte algum da loja e, para reverter o prejuízo, recorreu ao Procon e não descarta ingressar com uma ação na Justiça.

Após ser procurada pelo Portal 6, a Americanas informou por meio de nota que já fez o estorno da compra e que está em contato com a loja parceira que vendeu o produto. Leia na íntegra a seguir: