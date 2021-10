Homem é preso suspeito de abusar da filha, de 11 meses, e da enteada, de nove anos

A investigação começou após denúncia anônima. A Polícia Civil prendeu um homem, cuja identidade não foi divulgada, suspeito de abusar sexualmente da filha de apenas 11 meses de idade e da enteada, de 9 anos.

A mãe também foi detida suspeita de omissão. A detenção ocorreu na última terça-feira (28), em Mara Rosa, no Norte Goiano, mas só foi divulgada nessa sexta-feira (1º).

Segundo o delegado de Mara Rosa, Matheus Ferreira de Oliveira, a denúncia anônima apontava para abuso sexual e violência doméstica, mas quando a polícia chegou o suspeito fugiu do local.

Enquanto isso, as crianças e a mãe foram encaminhadas para o hospital e, depois, para uma pousada com o acompanhamento do Conselho Tutelar. Entretanto, a mãe fugiu e foi ao encontro do suspeito com as crianças.

Ele foi encontrado, junto com as crianças, na zona rural do município.

Segundo o delegado de Mara Rosa, Matheus Ferreira de Oliveira, as investigações vão prosseguir a fim de identificar se a mãe das crianças tinha ou não consciência dos abusos sexuais supostamente praticados pelo seu companheiro.

“Tendo em vista que durante as investigações ele tentou dissimular e dificultar a atuação da investigação da Polícia Civil. A depender de seu conhecimento, ela também irá responder, mas por forma omissiva”, diz

Foi realizado exame de corpo de delito pela Polícia Técnico Científica e, se condenado, o casal pode pegar até 15 de prisão.