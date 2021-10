A Polícia Civil de Caldas Novas encerrou nesta quarta-feira (27) a investigação sobre o caso de um servidor da Secretaria Municipal de Trânsito (SMT) que teria roubado uma moto do pátio do órgão.

O crime ocorreu no dia 15 de setembro deste ano. As imagens do circuito de segurança mostram o funcionário retirando o veículo do pátio e o estacionando na rua. Segundos depois, uma dupla se aproxima do local e leva a moto.

Ao ver as filmagens, o superintendente da SMT prestou queixa na polícia, para apurar o envolvimento do servidor no crime e recuperar o bem.

Interrogado, o servidor público confessou a prática criminosa e, no dia 18 outubro, apresentou na Delegacia de Polícia a motocicleta que havia sido furtada.

O funcionário será indiciado por peculato, isto é, quando um servidor se apropria ou desvia um bem público em benefício próprio ou de terceiros.

Se condenado, a pena poderá chegar a até 12 anos de cadeia.

Veja imagens no vídeo a seguir: