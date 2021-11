Gusttavo Lima, Jorge e Mateus e Henrique e Juliano são convidados para gravar DVD de Rio Negro e Solimões em Goiânia

Depois de 18 anos, Rio Negro e Solimões marcam data para gravação do mais novo DVD da dupla ‘A História Continua’.

E os convidados são pra lá de especiais no território nacional: as duplas Jorge e Mateus, Henrique e Juliano e o embaixador Gusttavo Lima.

A gravação está marcada para o dia 8 de dezembro, no Espaço Dois Ipês – localizado no Setor Jaó, em Goiânia. “Em primeira mão, adiantando que o show de ‘A História Continua’ será gravado em Goiânia, mais precisamente no espaço Dois Ipês. Escolhemos a cidade por conta dela ser a capital do nosso gênero e por grandes artistas morarem lá. Goiânia é a vanguarda sertaneja”, completa Solimões sobre a escolha da cidade.

Serão 10 faixas, que alternarão entre inéditas e sucessos da carreira.

A gravação será aberta para o público, mas valores, número de participantes e forma de aquisição dos ingressos ainda serão divulgados pela organização do show.