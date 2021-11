Bonito e aconchegante, pub da esquina mais charmosa do Jundiaí passa a oferecer almoço completo por R$ 16,90

O almoço é um momento especial. Não apenas por ser uma das principais refeições do dia, mas também porque é o momento que muito aproveitam para relaxar, descansar, curtir a presença de pessoas amadas e até mesmo fechar bons negócios.

Mas melhor ainda é almoçar em um espaço aconchegante, bonito, com pratos deliciosos e, claro, que tenha preços bem acessíveis.

E é com essa proposta que o recém-inaugurado Dona Ana Restobar lançou, nesta terça-feira (23) um almoço para lá de especial, onde o self service custa apenas R$ 16,90.

E há alimentos para todos os gostos, incluindo diferentes opções de salada, pratos quentes e carnes à escolha dos próprios clientes, sempre a partir das 11h30.

“Mesmo com tudo em alta, estamos priorizando o preço acessível para quem não tem condição de almoçar em casa. A comida é bem caseira e agrada a todos. É aquele arroz e feijão com gosto de casa de mãe”, explicou Anna Luiza, proprietária do Dona Ana Restobar.

O estabelecimento existe há dois meses e já se tornou conhecido pelas comidas gostosas, acessíveis e o atendimento impecável.

E apesar do período chuvoso, o local possui uma área interna para lá de confortável, com som ambiente e uma excelente estrutura.

Passado o almoço, sem perder o charme da noite, o Dona Ana também se inspira nos barzinhos de calçada de Pirenópolis para oferecer aos anapolinos experiências novas e inesquecíveis, com música, drinks, cerveja gelada, petiscos e aquele precinho especial.

O espaço fica localizado na esquina mais charmosa do Bairro Jundiaí, em frente ao Sesc Goiás, e também tem uma área interna de arrancar suspiros, possibilitando muita diversão mesmo em períodos chuvosos.

