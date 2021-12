Entenda por que hoje será o dia mais longo de 2021 em Goiás

O início do verão no hemisfério sul está marcado para esta terça-feira (21). Além do começo da estação mais quente do ano, nesta data também ocorre um fenômeno provocado pelos movimentos da Terra: o solstício de verão.

O evento é caracterizado pelo momento em que o planeta está no ponto máximo de inclinação ao sol e, por conta disso, os raios solares incidem por mais tempo na superfície, provocando o dia mais longo do ano.

Em entrevista à Agência Brasil, Thiago Signorini Gonçalves, astrônomo da Universidade Federal do Rio de Janeiro e coordenador de Comunicação da Sociedade Astronômica Brasileira (SAB), explicou o fenômeno.

“À medida que o ano passa, um lado da Terra estará mais iluminado. Então, o solstício de verão acontece quando o Hemisfério Sul está no máximo de iluminação, quando o lado do Hemisfério Sul está mais voltado para o Sol”, disse.

Por ocorrer apenas uma vez ao ano, o solstício baliza o início do verão na região sul do planeta. Por conta disso, não existe um dia fixo para o início da estação.

Neste ano, o horário onde a Terra estará mais próxima em relação ao sol será às 12h59 desta terça-feira. Em 2022, o solstício está marcado para às 18h48 do dia 21 de de dezembro.