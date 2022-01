Receita de Caldo de Milho com Frango para fazer em casa quando estiver frio

Aí na sua cidade está aquele tempinho fresco com chuvinha, bem clima de verão? Bom, aqui também está! E foi por conta disso que hoje trouxemos uma Receita de Caldo de Milho com Frango para você preparar na sua casa. Aliás, um bom caldinho, pede um bom filminho e ficar junto com a família, esse parece o combo perfeito, então vem com a gente!

Receita de Caldo de Milho com Frango:

Você vai precisar de:

10 espigas de milho verde

2 litros de água

Sal e pimenta a gosto

4 dentes de alho amassados

4 colheres de banha

1kg de peito de frango

1 cabeça de cebola

Salsinha picada

Modo de preparo:

Primeiramente, tempere o frango com o alho, sal e pimenta. Depois disso, refogue na banha e cozinhe com a cebola picada e desfie.

Enquanto isso, retire os grãos de milho das espigas e bata no liquidificador (guarde uma xícara para colocar sem bater).

Agora, tempere com alho e sal a gosto, coloque a xícara de grãos de milho e leve ao fogo mexendo sempre até levantar fervura e acrescente o frango reservado e deixe ferver um pouco mais

Nesta parte, preste atenção, se a consistência estiver firme, acrescente mais água e acerte o sal, adicionando a salsinha picada.

Pronto! Agora, sirva quente de preferência.

Veja também:

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das novidades!