É seguro colocar o papel alumínio nas comidas? Veja a resposta

É muito comum utilizarmos papel alumínio nas comidas e ao menos uma vez na vida você já deve ter usado. Isso porque esse item ajuda a cozinhar melhor o alimento, principalmente no forno. Porém, o que talvez você não saiba é que esse uso vem preocupando especialistas. Mas calma lá, vamos te explicar!

Primeiramente, temos de entender que muitos estudos vão dizer para você usar o papel enquanto outros vão falar para não usar. Todavia, o que os estudos indicam é que inevitavelmente uma porcentagem do alumínio é transferido para a comida. Onde queremos chegar é: quanto é transferido?

Bom, significativamente, de acordo com as pesquisas mais recentes sobre o assunto, um único papel alumínio é capaz de alterar a composição de certos alimentos, principalmente, se for ácido. Inclusive, quanto maior a temperatura de cozimento, maior a transferência.

Como o papel alumínio afeta a saúde?

Reportagem da revista Super Interessante mostrou que o excesso de alumínio no corpo afeta e enfraquece as células dos ossos, dificultando a absorção de cálcio, que fica se acumulando no sangue e atrapalha o funcionamento da paratireoide. Um baita efeito dominó.

“O alumínio também se deposita no cérebro e cientistas encontraram grandes quantidades do metal em autópsias de pacientes com Alzheimer, o que sugere uma relação entre o alumínio e a doença”, destacou o texto publicado originalmente em maio de 2016.

Por fim, vale lembrar que o corpo consegue processar pequenas quantidades de alumínio sem absorvê-lo. A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera que é seguro ingerir, por semana, 1 mg por quilo de peso do indivíduo. Ou seja, uma pessoa que pesa 70 kg poderia ingerir 70 mg ao longo de sete dias.

