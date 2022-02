Após ser agredida, jovem tem casa incendiada e sofre queimaduras graves

Uma história aterrorizante chocou o município de Águas Lindas de Goiás, no Entorno de Brasília, durante a noite desta sexta-feira (04).

Por volta de 19h55, o Corpo de Bombeiros foi acionado para acabar com um incêndio que acontecia em uma casa na Rua 10, localizada no bairro Mansões Camargo.

Quando as viaturas chegaram no local, os militares encontraram uma mulher dentro da residência e iniciaram os procedimentos para salvá-la.

Após ser resgatada, a vítima, de 21 anos, contou aos bombeiros que tinha se envolvido em uma briga com outras pessoas e chegou a sofrer violência física.

Durante o desentendimento, os agressores a trancaram na residência e atearam fogo no local e fugiram.

A mulher foi encaminhada à UPA do Bairro Mansões Odisséia com queimaduras graves nos membros superiores e com intoxicação por inalação de fumaça.

Em poucos minutos, o Corpo de Bombeiros conseguiu apagar as chamas na casa, que teve a sala de estar destruída, juntamente com alguns móveis, como sofá e rack, além de livros, roupas e diversos objetos.

Os outros cômodos foram preservados e a residência incendiada ficou aos cuidados da Polícia Militar.