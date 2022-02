Garota prende gatinho em microondas ligado e publica vídeo em rede social

Um vídeo perturbador começou a rodar as redes sociais de Anápolis nas últimas horas.

No registro, é mostrado o momento de desespero de um gatinho que foi propositalmente colocado dentro de um forno microondas.

A situação é ainda mais grave ao se considerar que a luz do aparelho estava acesa. Ou seja, o felino não estava só preso em um local apertado e desconfortável, mas também recebia os efeitos das ondas de calor.

Mesmo no pouco tempo de amostragem, é possível perceber o medo e agonia do animal, que ficou gritando pelo vidro.

Na sequência do vídeo, a jovem ainda se gaba do feito em conversa por texto com uma amiga. “A cara dele no final (risos)”.

O caso começou a ganhar repercussão principalmente após chegar na atenção da vereadora Seliane Santos (MDB), defensora da causa animal na Câmara Municipal de Anápolis.

“É muito sofrimento, até difícil comentar esse tipo de coisa que anda acontecendo com os bichinhos”, disse ela em entrevista ao Portal 6.

Apesar de publicado na aba de status do WhatsApp, o registro foi rapidamente deletado da rede. Por conta disso, poucas pessoas conseguiram gravar ou armazenar o vídeo.

A parlamentar também contou a reportagem que se reunirá com membros da ONG SOS Animais nos próximos dias, a fim de elucidar os detalhes do episódio e garantir que medidas, até de caráter policial, sejam tomadas.