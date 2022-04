SES explica porque famílias ainda não sabem se crianças de Anápolis morreram de dengue

Familiares das três crianças de Anápolis que morreram com suspeita de dengue ainda podem continuar esperando por um longo tempo para descobrir o que realmente provocou os falecimentos.

Na próxima quinta-feira (07), completará um mês desde que a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) confirmou os óbitos por suspeita da doença e informou ter encaminhado as amostras para a tutela do Estado.

O Portal 6 procurou a Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO) para solicitar uma posição sobre os casos.

Por meio de nota, a pasta informou que o procedimento de confirmação é de fato demorado, pois as investigações envolvem “o Comitê de Óbitos do Estado, o que demanda tempo considerável para a divulgação do diagnóstico”.

Além do Comitê, participam da investigação o Laboratório de Saúde Publica Dr. Giovanni Cysneiros (Lacen-GO) e outras instituições de referência, como a Fiocruz, no Rio de Janeiro, e Evandro Chagas, no Pará.

Números alarmantes

Somente nos primeiros três meses de 2022, a Semusa já recebeu 2.806 notificações de novos casos de dengue. Destes, 839 foram confirmados.

Os altos índices são reflexos não só do período chuvoso e da sazonalidade, mas também da falta de cuidados básicos para evitar a proliferação do mosquito. Isso porque 08 a cada 10 locais visitados pelos agentes têm foco do mosquito, segundo Patrícia Godói, gerente de endemias do município.

“É uma situação alarmante e precisamos da ajuda da população”, disse.