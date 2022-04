Veja o que abre e fecha durante o feriado da Semana Santa em Goiânia

O feriado da Sexta-Feira Santa será na celebrado no dia 15. Com isso, o funcionamento de vários órgãos públicos e estabelecimentos será alterados durante o final de semana.

A Prefeitura de Goiânia decretou que a quinta-feira (14) que antecede o feriado será ponto facultativo. Nesse caso, o expediente nos órgãos municipais serão retomados na segunda-feira (18).

A exceção está nas atividades que exigem plantão, como serviços de urgência e de emergência em saúde, fiscalização e coleta de lixo.

O Governo de Goiás também determinou ponto facultativo na véspera da Sexta-feira Santa. Desse modo, as repartições públicas da esfera estadual não irão funcionar entre os dias 14 e 15 de abril. O retorno também será na segunda-feira (18). A medida é a mesma para todas as unidades do Vapt-Vupt.

Atende Fácil

Unidades do Atende Fácil terão atendimento na quinta-feira (14), até às 12h, e fecharão na sexta-feira (15) e sábado (16).

Bancos

Segundo a Associação dos Bancos (Asban), as agências estarão fechadas na quinta-feira e sexta-feira. O funcionamento normal irá retornar na segunda.

Região da 44

A região da 44 também será afetada pelo feriado. De acordo com a Associação Empresarial da Região da 44 (AER44), as lojas devem funcionar normalmente até a quinta-feira normalmente, das 08h às 18h.

Na sexta, não haverá funcionamento. Já no sábado, o comercio na região irá funcionar normalmente das 08h às 18h.

Saúde

Os casos de urgência e emergência serão atendidos nas 13 unidades que funcionam 24 horas por dia. Para saber quais são os locais, acesse o endereço eletrônico da Secretária Municipal.

Atualizações sobre testagem e informações a respeito da campanha de vacinação contra a Covid-19 podem ser acompanhadas pelo site Imunizagyn.

Lazer

Os Parques Mutirama e Zoológico seguem cronograma normal de funcionamento. A visitação do Parque Zoológico é das 08h30 às 17h. A compra de ingressos deve ser realizada até às 16h.

Já o Mutirama, funciona das 10h às 16h, com entrada gratuita.

Transporte público

O transporte coletivo em Goiânia irá funcionar na sexta-feira (15) com o horário de domingo. Nos outros dias os ônibus da capital irão circular conforme os horários já previstos para os respectivos dias.

Confira como fica o funcionamento dos shoppings no feriado da Semana Santa



Araguaia Shopping:

Lojas: 8h30 às 20h30.

Praça de Alimentação: 10h às 22h. Bougainville Shopping: Lojas: 14h às 20h

Praça de alimentação: 12h às 20h Buriti Shopping Lojas e Praça de Alimentação: das 10h às 22h

Shopping Cerrado

Lojas: 14h às 20h.

Praça de alimentação: 11h às 22h

Goiânia Shopping

Lojas: 14h às 20h

Praça de Alimentação: 12h às 22h Shopping Flamboyant Na sexta-feira a abertura de lojas e quiosques será facultativo Lojas: 10h às 22h

Praça de Alimentação: 12h às 22h

Passeio das Águas Shopping