Acidente com dois veículos mobiliza Corpo de Bombeiros em Anápolis

A manhã desta sexta-feira (22) foi de correria para equipes do Corpo de Bombeiros, que precisaram se deslocar às pressas até as proximidades da Praça dos Romeiros, entre os bairros Alexandrina e Maracanã, para socorrer as vítimas de um acidente.

Informações preliminares levantadas pelos militares no local dão conta de que houve uma forte colisão entre um Ford Escort com um Honda Civic. A dinâmica de como tudo aconteceu, porém, ainda é uma incognita.

Através de imagens obtidas pelo Portal 6, é possível ver que o segundo veículo acabou capotando com o impacto da batida e parou com os pneus virados para cima.

Ambos os carros ficaram bem destruídos. Apesar do susto, porém, nenhum dos ocupantes teve qualquer ferimento mais grave que necessitasse de encaminhamento ao hospital.

Os bombeiros seguem no local acompanhando a situação e as autoridades competentes já estão sendo acionadas para fazer o controle do trânsito e auxiliar na retirada dos veículos da via.