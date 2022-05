Friozinho pega anapolinos de surpresa e temperaturas baixas ainda devem durar por vários dias

Os anapolinos já estão acostumados com o fato de que, anualmente, o mês de junho costuma fazer muito frio. Mas muitos foram surpreendidos com o tempo geladinho na madrugada e manhã desta quinta-feira (05).

E apesar de a mudança ter sido repentina, os moradores da cidade já podem se preparar, pois a previsão é de que as temperaturas mais amenas durem por mais alguns dias.

“O ciclone extratropical, que provocou muita chuva no Sul do Brasil, deixou o solo e já está sobre mar. Mas o ar frio, de origem polar, que veio com a frente fria, também causa reflexo sobre a região Centro-Oeste”, explicou o Climatologista e coordenador da estação meteorológica da UniEVANGÉLICA, Eduardo Argolo, ao Portal 6.

Para esta sexta-feira (06), por exemplo, a mínima prevista é de 17º C, que ser percebida no município já por volta das 03h.

“Com os ventos, a sensação térmica pode diminuir um pouco mais na madrugada, na faixa dos 14º C”, afirmou o especialista, que revelou que há também a expectativa de algumas pancadas de chuva.

“Há alertas para região de Brasília para chuva forte e, como estamos próximos, podemos ter eventos aqui. Com nossa análise sinótica é possível perceber essa possibilidade”, acrescentou.

Conforme Eduardo, as temperaturas mais baixas devem prevalecer em Anápolis pelos próximos 15 dias, o que caracteriza a transição do Outono para o Inverno.

Nas redes sociais, a surpresa foi recebida com muita alegria por usuários, que afirmaram que as temperaturas da cidade são muito agradáveis e, esta, a melhor época do ano.