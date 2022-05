Goianos não estão sabendo lidar com a chegada do frio e os memes criados são a prova; veja os melhores

O frio que tomou conta de Goiás nos últimos dias ‘encabulou’ os goianos. Afinal, não é sempre que baixas temperaturas são registradas na região.

Acostumados com o calorão para ‘mais de metro’, memes e reclamações sobre o tempo não ficaram de fora durante os dias e invadiram as redes sociais.

Teve até quem afirmou que a Elsa, personagem do filme Frozen, deu uma passada pelo estado e, por isso, o friozinho se espalhou por aqui.

Como mostrado pelo Portal 6, os termômetros chegaram a marcar 4,8ºC em Goiás na madrugada mais fria do ano.

Veja as melhores publicações divertidas feitas por usuários durante a semana e que divertiram os amantes de memes!

Culpa da Bastiana

Seca até que vai, mas o frio não

— Anja do Cerrado ¯\_(ツ)_/¯ (@Tiia_Amora) May 18, 2022

O indivíduo da região Centro-Oeste, ele não tá preparado para esse frio, gente. A gente aguenta sol de lascar, secura da moléstia, chuva de verão, pólen de ipês roxos, brancos e amarelos. Mas temperatura abaixo de 10°C? Aí é pra acabar com o pequi do Goiás!

Frozen brava

Haja pamonha para aguentar o frio

Open frio

Goiás ou Patagônia?

Que frio é esse? estamos em Goiás ou na patagonia?

— I’M NOT OKAY COM A NOVA DO MCR 🖤🖤 (@emocaipira) May 18, 2022