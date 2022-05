Muitos artistas famosos buscam formas de deixar seus fãs cada vez mais por dentro de suas rotinas. Por exemplo, nas questões religiosas, dia a dia, alimentação e estilo de vida. Dentre esses assuntos, muitos chegam a se abrir mais profundamente para declarar que são ateus, veganos e homossexuais.

Algumas manifestações, principalmente as religiosas, ainda são vistas como tabus dentro de quaisquer sociedade, causando espanto no público e opiniões.

6 famosos que são ateus declarados e você nem fazia ideia:

1. Caetano Veloso

O cantor, compositor e escritor brasileiro, Caetano Veloso já declarou durante uma edição do programa “Domingão do Faustão”, na TV Globo, que é ateu.

“Não acredito em Deus”, revelou ele ao dizer que mesmo assim havia pedido a Ele para que fosse chamado para fazer a música para um filme.

2. Angelina Jolie

Angelina Jolie Voight é uma atriz, cineasta e ativista humanitária norte-americana, que ficou mundialmente conhecida por seu trabalho e beleza.

Certa vez, em uma entrevista para a revista Monet, ela declarou: “Se Deus existe? Hmmm… Para algumas pessoas. Não precisa existir para mim. Não tenho necessidade de um Deus”.

3. Alinne Moraes

Em 2012, durante o lançamento da série “Como aproveitar o fim do Mundo”, em que Alinne interpretava uma personagem supersticiosa, a atriz revelou ser ateia.

“É estranho isso, mas eu tenho acreditado cada vez mais em poucas coisas. Quando eu tinha menos de 20 anos, costumava responder que era muito nova para dizer no que acreditava. Hoje, como eu não sou mais tão nova assim, sinto que devo me posicionar. As pessoas te cobram, querem que você acredite em alguma coisa. Eu acredito em mim, tenho fé em mim. Eu sou meu próprio Deus. Sou escrava da minha própria criação”, afirmou.

4. Antônio Fagundes

O diretor, produtor, roteirista, dublador brasileiro e um dos atores mais reconhecidos e prolíficos do país, Antônio Fagundes declarou ao Extra ser ateu.

“Sou agnóstico, o mesmo que um ateu preguiçoso. Não penso em Deus, acho difícil de acreditar. Como é só uma questão de fé, não dá nem para falar sobre. Acredito, sim, no homem ético, aquele que quer se colocar bem diante do próximo. Mas não preciso de Deus para isso. Não faço por medo, mas por convicção. Talvez eu tenha lido mais a Bíblia do que muito religioso por aí. Umas cinco ou seis vezes. Eu a li inteira. Já anotei, inclusive. Tem coisas muito interessantes. Mas também já li Alcorão, Alan Kardec, Mitologia Grega…”, afirmou.

5. Dráuzio Varella

Antonio Drauzio Varella é um médico oncologista, cientista e escritor brasileiro, conhecido por popularizar a informação médica no Brasil. Certa vez, ele escreveu em seu site sobre intolerância religiosa e afirmou ser um dos famosos ateus.

“Sou ateu e mereço o mesmo respeito que tenho pelos religiosos. Os religiosos que têm dificuldade para entender como alguém pode discordar de sua cosmovisão, devem pensar que eles também são ateus quando confrontados com crenças alheias. Na realidade, a religião do próximo não passa de um amontoado de falsidades e superstições. Não é o que pensa o evangélico na encruzilhada, quando vê as velas e o galo preto? Ou o judeu quando encontra um católico ajoelhado aos pés da virgem imaculada que teria dado à luz ao filho do Senhor? Ou o politeísta, ao ouvir que não há milhares, mas um único Deus? Quantas tragédias foram desencadeadas pela intolerância dos que não admitem princípios religiosos diferentes dos seus? Quantos acusados de hereges ou infiéis perderam a vida? O ateu desperta a ira dos fanáticos, porque aceitá-lo como ser pensante obriga-os a questionar suas próprias convicções”.

6. Lima Duarte

Por último, temos Lima Duarte, ator, diretor de telenovela, radialista, dublador e apresentador brasileiro, que ao falar sobre literatura com a Livraria da Folha, comentou o fato de não acreditar em Deus.

Ele fez uma comparação com o autor do livro Caim, que entrou para a lista de mais vendidos na época, 2009, mesmo com fortes críticas de religiosos devido a ironia com a qual episódios bíblicos são retratados. “Sou ateu como o [José] Saramago, mas eu não preciso ficar amando Deus pelo avesso como ele fica”

