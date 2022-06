Em Anápolis, festival promete toneladas de churrasco por 8 horas

Os fãs de uma boa carne podem se preparar, pois Anápolis contará com o “maior festival de churrasco da cidade”. O evento vai ocorrer em agosto e promete trazer 12 chefs de cozinha de renome.

O Brazza BBQ será 100% open bar e open food e está marcado para acontecer no dia 06 de agosto, no Parque de Exposições Agropecuárias de Anápolis. Ao todo, serão oito horas livres para aproveitar o churrasco.

Até o momento, 12 estações de comida já foram confirmadas para o evento. Entre elas há costela, ancho, short rib, hambúrguer, brisket, costela fogo de chão, fraldinha, panceta, linguiça, paleta suína, assado de tira e carne serenada.

Além dos mais diversos cortes de carne, o público poderá acompanhar toda a técnica dos chefs no momento da preparação do churrasco, enquanto aproveita o open drinks com cervejas com e sem álcool, gin, cachaça, água, refrigerante, acompanhamentos e muita música.

A venda dos ingressos para a terceira edição do festival, considerado como o mais completo do segmento no município, se iniciam na sexta-feira (10), às 12h, de forma virtual, pelo site Sympla, e também em locais físicos.

Os pontos de venda para adquirir as entradas estão localizados na Kranfo – Empório & Carnes, na Avenida S-4, Adega, na Praça Dom Emanuel e no H7 Lounge, na Rua Barão de Cotegipe.