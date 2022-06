HB20 que circulava em Anápolis sem se importar com a velocidade e os sinais escondia segredo

Um homem, de 38 anos, foi levado até a Central de Flagrantes de Anápolis, na segunda-feira (20), depois que a polícia descobriu que o Hyundai HB20 que ele dirigia era clonado.

A suspeita nasceu da vítima, que recebeu diversas multas de locais pelos quais não passou. Ele então decidiu acionar a polícia.

Com as informações em mãos, a Rotam veio até a cidade para resolver a situação. Na casa do suspeito, encontrou o HB20 com a placa idêntica a do comunicante.

Os agentes então realizaram uma vistoria no veículo e identificaram que além da identificação clonada, havia também outros sinais de adulteração.

Com isso, o carro foi apreendido e o motorista que estaria bancando o “espertinho” foi conduzido até a Central de Flagrantes.