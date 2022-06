Esta é a melhor maneira de tirar a mancha de ferrugem do piso de casa

O piso da sua casa está cheio de mancha de ferrugem? Não se desespere, isso tem solução! Vamos te ensinar o passo a passo.

Mas antes, vale frisar que essas manchas são resultados de uma reação química chamada oxidação.

Elas só vão surgir quando o metal entra em contato com a umidade. Por exemplo, debaixo do botijão de gás, escadas ou pés metálicos de alguns móveis.

Afinal, como tirar a mancha de ferrugem?

Primeiramente você vai precisar dos seguinte itens para os truque que vamos passar:

Suco de limão, vinagre de álcool, bicarbonato de sódio, removedores de mancha específicos para pisos, esponja, flanela e escova de dentes velha.

Vale destacar que esses truques valem para pisos de cerâmica, cimento queimado, mármore e porcelanato.

Mas, de qualquer forma, tenha um cuidado especial com o porcelanato para não esfregar com o lado áspero da esponja nem com escovas de cerdas duras, para não arranhar.

Enfim..

A primeira tática é feita da seguinte maneira: corte um limão ao meio e, em seguida, esfregue metade sobre a mancha, várias vezes, até removê-la. Finalize passando um pano úmido.

Um lembrete: sempre que o suco de limão entrar em contato com sua pele, lave bem antes de sair ao sol, para evitar queimaduras e manchas no seu corpo.

O próximo método é misturar, em uma vasilha aberta, duas colheres de bicarbonato de sódio com uma xícara de vinagre branco.

Em seguida, aplique a mistura sobre a mancha, deixe agir por cerca de 20 minutos e esfregue a área com o lado macio de uma esponja ou uma escova macia. Finalize com um pano úmido.

Por último, você pode comprar um removedor de manchas específico para pisos. Assim, aplique o produto com o lado macio de uma esponja, seguindo as instruções do rótulo. Por fim, passe um pano úmido.

