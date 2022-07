Adolescente morre após cair de prédio de mais de 30 andares em Goiânia

Um adolescente de 17 anos morreu na madrugada desta sexta-feira (08) depois de cair do 33º andar de um prédio no Setor Marista, em Goiânia.

O Portal 6 apurou que ele estava com um grupo de amigos no salão de jogos do condomínio. Depois, eles decidiram subir para a cobertura pent house, no 33º andar.

Foi quando a vítima se pendurou com a mão num buraco aberto e passou as pernas como se fosse pular um muro. Ele tentou passar por uma janela para acessar o vão de ventilação do prédio, mas acabou despencando.

Os colegas que estavam com o garoto na cobertura disseram que ele tinha caído. Um deles ainda subiu no saco de cimento e gritou pelo amigo.

A Polícia Militar foi acionada pelo síndico do condomínio. O Corpo de Bombeiros também esteve no local e precisou quebrar uma parede para encontrar o corpo.

O Instituto Médico Legal (IML) recolheu o cadáver da vítima para perícia.