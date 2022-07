Família de entregador de aplicativo morto em Anápolis prepara protesto após soltura de advogado

A família do entregador Wilkinson Leles do Nascimento deve fazer um apelo público para não deixar que o caso caia no esquecimento.

Ele foi morto aos 38 anos, após ser atingido pelo veículo conduzido pelo advogado Sérgio Fernandes de Moraes, que foi solto há quase dois meses. Desde então, o processo não mais andou.

“Talvez vamos fazer manifestações nos próximos meses e não deixar cair no esquecimento”, conta Irene Leles, tia da vítima. Ainda não há detalhes sobre o ato.

Ao Portal 6, Irene conta que algumas pessoas já relataram a ela que o homem segue vivendo uma vida normal, inclusive, frequentando bares.

Em busca de respostas, os familiares têm mantido contato com o Ministério Público. Ela pondera que, apesar da briga por Justiça, eles só podem esperar pelo julgamento e atuar para não deixar a história ser apagada.

Relembre

O crime aconteceu no dia 09 de janeiro quando Wilkinson Leles do Nascimento, de 38 anos, foi atingido pelo veículo conduzido por Sérgio Fernandes de Morais.

Imagens de segurança gravaram o momento do acidente. Pelos registros, é possível ver o motorista trocando de faixa de maneira repentina e atingido em cheio a vítima.

Wilkinson ainda chegou a ser socorrido com vida e encaminhado ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA), mas não resistiu.